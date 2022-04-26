Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nda Cumartesi-Perşembe günleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan köprü ve otoyolların, Pazartesi-Çarşamba günleri arasında da Marmaray, Başkentray ve İzban’ın ücretsiz olduğunu duyu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nda Cumartesi-Perşembe günleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan köprü ve otoyolların, Pazartesi-Çarşamba günleri arasında da Marmaray, Başkentray ve İzban’ın ücretsiz olduğunu duyurdu.