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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere yönelik, "Minsk hariç başka şehirde olabilir görüşmeler. Biz barış istiyoruz. Biz savaşı bitirmek istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü bunların hepsini teklif etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Karadeniz’deki Ukrayna ve Rus limanlarını ziyaret eden Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzey olan seviye 3’e yükseltilmiştir."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Karadeniz’deki Ukrayna ve Rus limanlarını ziyaret eden Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzey olan seviye 3’e yükseltilmiştir."
Genel 27.02.2022, 09:58
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Karadeniz’deki Ukrayna ve Rus limanlarını ziyaret eden Türk gemilerimizin güvenlik seviyesi en üst düzey olan seviye 3’e yükseltilmiştir."