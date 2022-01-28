banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İmamoğlu mobese görüntüleri için savcılığa başvurdu
İmamoğlu mobese görüntüleri için savcılığa başvurdu
Enerji krizi jeneratör satışlarını uçurdu!
Enerji krizi jeneratör satışlarını uçurdu!
Galatasaray yeni kalecisini buldu
Galatasaray yeni kalecisini buldu
Zeydan Karalar:
Zeydan Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: “Duroğlu Varyantı’nı yarın hizmete açıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun’da Duroğlu Varyantı’nın yarın hizmete açılacağını belirterek, proje ile 6,3 milyon TL tasarruf edileceğini vurguladı. Ulaştırma Bakanlığı, Giresun Balıkçı Barınağı’nın yapımına da devam edildiğini kaydetti.

Genel 28.01.2022, 14:38
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: “Duroğlu Varyantı’nı yarın hizmete açıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun’da Duroğlu Varyantı’nın yarın hizmete açılacağını belirterek, proje ile 6,3 milyon TL tasarruf edileceğini vurguladı. Ulaştırma Bakanlığı, Giresun Balıkçı Barınağı’nın yapımına da devam edildiğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Giresun’da yapılan yatırımlar hakkında yazılı açıklama yaptı. Yatırımlardan birinin Duroğlu Varyantı olduğunun altı çizilen açıklamada, “Güzergahın Duroğlu Beldesi geçişinde inşa edilen bin 653 metrelik varyant projesi kapsamında; 90 metre uzunluğunda 3 açıklıklı Duroğlu Varyant-1 Köprüsü, bin 318 metrelik Duroğlu Tüneli ve 120 metrelik 4 açıklıklı Duroğlu Varyant-2 Köprüsü bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında inşa edildi. Yolun 20,9 ile 24’üncü kilometreleri arasındaki 3,1 kilometrelik kesiminde 77 metrelik Yusufoğlu-1 Köprüsü, 93 metrelik Yusufoğlu-2 Köprüsü, 330 metrelik Dereli Tüneli ve 61 metrelik Dereli-2 Köprüsü ile aynı güzergah üzerinde yer alan 38 metrelik Akkaya Köprüsü tamamlandı” ifadeleri kullanıldı.

Varyant projesi ile 6,3 milyon TL tasarruf edilecek

Ayrıca, Giresun-Soğukpınar Yolu’nda da yapımı tamamlanan 143 metrelik Gelevera Köprüsü, 68 metrelik Cebeci Köprüsü, 25 metrelik Fındıklı-1 Köprüsü, 79 metrelik Gelevera Köprüsü, 109 metrelik Gürağaç Köprüsü’nün de hizmete sunulacağı belirtilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

“Varyant Projesi ile; Karadeniz sahilinden iç kesimlere uzanan güzergahtaki transit trafik Duroğlu yerleşkesinin dışına alınarak, güvenli, konforlu ve kesintisiz trafik akışı tesis edildi. Beldenin karayolu bağlantısı giriş ve çıkış noktalarındaki kavşaklarla sağlandı. Proje ile zamandan 4,2 milyon TL, akaryakıttan 2,1 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 6,3 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı 438 ton azaltılacak. Güzergahta ulaşım güvenli hale gelecek. Ayrıca, güzergahtaki turistik, ticari ve ekonomik hareketliliğin artmasıyla bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sunulacak; yerli ve yabancı turistlerin Karadeniz yaylalarına ulaşımı kolaylaşacak.”

Sel felaketinin ardından hasar gören köprüler kısa sürede tamamlandı

Ağustos 2020’de Giresun’da sel felaketi yaşandığını anımsatılan açıklamada, “22 Ağustos 2020’de Giresun’da yaşanan sel felaketinde hasar gören Altışehitler Köprüsü’nde, 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren çalışmalara başladık. Altışehitler Köprüsü’nü 70 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak 30 Aralık 2020’de trafiğe açtık. Sel felaketinde hasar alan bir diğer köprü Dereli Köprüsü’nü de en kısa sürede bitirip vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Kışın zorlu şartlarında vatandaşımızın güvenli hızlı ulaşımını sağlamak için Eğribel Tüneli’nin tek tüpünü ulaşıma açtık. Güzergah 6,5 km kısaltılarak, zamandan 20 dakika tasarruf sağladık” değerlendirmesinde bulunuldu.

“Espiye Adabük Balıkçı Barınağı’nı yaptık”

Sadece karayollarında değil, diğer ulaşım alanlarında da yatırımlar yapıldığı aktarılan açıklamada, “Çeşitli ebatlardaki 60 teknenin ihtiyacına cevap verecek Espiye Adabük Balıkçı Barınağı’nı yaptık. Giresun Balıkçı Barınağı’nın yapımına başladık. 200 balıkçı teknesi kapasiteli barınağın yapım çalışmalarına devam ediyoruz” denildi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11