Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ülkemizin ilk Yerli ve Millî PSR (Primary Surveillance Radar) sistemi olma özelliğini taşıyan Millî Gözetim Radarının Gaziantep Havalimanı’nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığını, süreklilik testlerinin bitmesinin ardından hizmete gireceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşma radar sistemi Millî Gözetim Radarının (MGR) Gaziantep Havalimanı’nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Ayrıca, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün önemli AR-GE projeleri arasında yer alan ülkenin ilk yerli ve millî PSR (Primary Surveillance Radar) sistemi olma özelliğini taşıyan Millî Gözetim Radarının, süreklilik testlerinin bitmesinin ardından da hizmete gireceği ifade edildi.

DHMİ ve TÜBİTAK İşbirliği ile geliştirildi

Bakanlık açıklamasında Milli Gözetim Radarının (MGR) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliği ile tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirildiğinin altını çizerken, “Milli Gözetim Radarı/SSR MODE-S Araştırma Geliştirme Projesi” kapsamında geliştirilen sistemin, hava trafik kontrol hizmetlerinde birincil ve ikincil gözetim radar fonksiyonlarını da sağlayacağını vurguladı.

Açıklamada, başarıyla yönetilen 1 milyon km2’lik Türk Hava sahasında gözetim aracı olarak kullanılacak yerli ve millî sistemin, ülkenin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacağı, hem de dışa bağımlılığın ortadan kaldıracağı bildirdi. Diğer yandan aynı proje kapsamında, yine millî imkânlarla geliştirilmekte olan SSR MODE-S sisteminin entegrasyonu da devam ettiği, bu çalışmanın da 2022 yılında tamamlanacağının bilgisi aktarıldı.

Bakanlık, EUROCONTROL tavsiyelerine uygun olarak tasarlanan ve Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu’nun (ICAO) standartlarını da karşılayan MGR sayesinde ithal edilen sistemlerin yerini yerli imkânlar ile geliştirilen sistemlerin almış olacağının bilgisini de paylaştı.