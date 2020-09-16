Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Niğde’de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, birtakım ziyaretler için Niğde’ye geldi.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve AK Parti Niğde İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, Niğde-Ankara Otoyolu’nun ikinci kesiminin 29 Ekim tarihinde tamamlanacağını söyleyerek, “Edirne, İstanbul, Ankara, Niğde, Mersin, Şanlıurfa’ya kadar uzanan 200 kilometrelik bir aksı tamamlamış oluyoruz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye genelinde karada, havada, denizde, raylı sistemlerde ve uzayda çok değerli vizyon projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Mavi vatanımızda söz sahibi olurken, uzay vatanda da söz sahibi olduk, olmaya devam edeceğiz. İnşallah uydularımızı bir bir uzaya fırlatıp oradaki gücümüzü, sesimizi yükselteceğiz” diye konuştu.

Niğde’nin ihtiyacı olan, bir an önce bitirilmesi için organize edilecek işler için istişarelerde bulunmak üzere kente geldiğini anlatan Karaismailoğlu, hükümetin Türkiye’nin her yerinde çok değerli yatırımları bulunduğunu ifade etti.

Türkiye’nin hiçbir bölgesini atlamadan yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi; Niğde-Ankara Otoyolu’nun birinci ve üçüncü kesimlerini açtık. Eksik kalan ikinci kesim de 29 Ekim’de tamamlanacak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Edirne, İstanbul, Ankara, Niğde, Mersin, Şanlıurfa’ya kadar uzanan 200 kilometrelik bir aksı tamamlamış oluyoruz. Bunları yaptığımızda zamandan ve yakıttan müthiş kazanımlar oluyor. Bunun üzerine tabii ki bölgeye canlılık da getiriyor. Ekonomi, istihdam, ticaret, turizm, üretimde müthiş gelişmeler oluyor”diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, demiryolu hatlarının sanayi bölgeleriyle buluşmasıyla üretimin canlanacağını ve Niğde’nin coğrafi pozisyon olarak Anadolu’nun kalbinde bulunduğunu belirtti.

Sabah erken saatlerde Türksat’ın 5’inci Model Uydu Yarışması’na katıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Orada gençlerimizin gözlerindeki parıltıyı, enerjiyi gördükçe insan daha mutlu oluyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada söz sahibi ülke konumuna geldik. İnşallah mavi vatanımızda söz sahibi olurken, uzay vatanda da söz sahibi olduk, olmaya devam edeceğiz. İnşallah uydularımızı bir bir uzaya fırlatıp oradaki gücümüzü, sesimizi yükselteceğiz. Türksat bu yarışmayı 5’inci kez düzenliyor. Buradaki ilk yarışma düzenlendiğinde 3 takımda 18 kişi yarışıyordu. Bu yıl 149 takım, 900 kişiyle yarışıyor. Müthiş bir gelişme var ve artarak devam edecek. Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde ve uzayda çok değerli vizyon projeleri bir bir hayata geçiriyoruz ve yenilerine başlıyoruz. Türkiye son 18 yıldır büyük bir devrim yaşıyor. İnşallah bu da başarılı şekilde devam edecek ve Niğde de bundan nasibini alacak” diye konuştu.

Bakan Karaismaoğlu’nun ziyaretlerinde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergün, Selim Gültekin ve Niğde protokolü bulundu.