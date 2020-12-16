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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz otoyol ağımız tamamlanmıştır"

Ankara-Niğde Otoyolunun 2. Kesimi, Aksaray Alayhan Gişelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı yaptığı törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı.

Genel 16.12.2020, 15:35
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz otoyol ağımız tamamlanmıştır"

Ankara-Niğde Otoyolunun 2. Kesimi, Aksaray Alayhan Gişelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı yaptığı törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı.

Açılış programı Aksaray’ın Alayhan mevkisinde gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da canlı bağlantı ile katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, bugün, Türkiye’nin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan Ankara Niğde Akıllı Otoyolu’nun açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yüksek ve iddialı hedefleri olan Türkiye’miz, önlenemez bir büyüme ve gelişme içerisinde. Liderliğinizde, son 18 yılda, parlak geleceğimize odaklanarak, akıldan ve bilimden ayrılmadan, en iyiyi ve en yeniyi halkımızın hizmetine sunmak için gayret gösterdik. İhmal edilen her bir işi titizlikle ele aldık, çözüm ürettik, dünya ölçeğinde projelerle taçlandırdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, atılımcı geleneğimizi güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ulaştırma sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Her vazifeyi şevkle ve azimle yerine getirerek, pek çok projeyi tamamlıyor, pek çok yeniliğin de başlangıcını yapıyoruz. Yenilikçi projelerimizden biri olan Ankara-Niğde Akıllı Otoyolunu da bu inanç ve kararlılıkla tamamladık. 4 Eylül 2020 tarihinde otoyolumuzun 1. ve 3. kesimlerini hizmete açmıştık. 152 kilometre uzunluğundaki otoyolumuzun 2. kesimini de tamamladık. 18 yılda attığımız tüm stratejik adımlar, ülkemizin yüksek menfaatleri ve çağımızın küresel eğilimleri dikkate alınarak atılmıştır. Ulaşım alanında, ülkemizin, dünya ile entegrasyonu yanında, kendi içinde erişilebilir kılınması, ekonomik kalkınmanın dinamosu olmuştur. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu da başarıyla tamamlanan dev projelerimiz arasında yerini almıştır. Bugün açılışını yaptığımız 2. kesim ile Aksaray, Kırşehir, Nevşehir illeri ile Tuz Gölü, Derinkuyu, Göreme ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezleri de otoyol bağlantısına kavuşmuştur. Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz otoyol ağımız tamamlanmıştır. Hayata geçirdiğimiz tüm bu büyük projeler gibi Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu da Türkiye’nin aydınlık yarınlarının bir kanıtı niteliğindedir. Yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile donatılan otoyolumuz Türkiye’nin en akıllı yolu olarak hizmet verecektir. 1,3 milyon metre fiber optik ağı ve yol boyunca yerleştirilen 500 adet trafik sensörü ile donatılan otoyolumuz, oluşabilecek tehlikeli durumlara karşı gerek operatörleri gerek sürücüleri uyaracak şekilde tasarlanmıştır. Ana kontrol merkezinden yönetilecek ve yol güvenliği en üst seviyede olacaktır. Kontrol merkezi yol boyunca sürücülere güvenlik amaçlı uyarlarda bulunup bilgilendirme yapabilecektir. Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu’nun bir başka özelliği de kamu özel sektör işbirliği ile yapılmış başarılı projelerimize güzel bir örnek teşkil etmesidir. YİD modeli ile yeni bir finansman kaynağı oluşturulmakta, bütçe imkanları arttırılmaktadır. Özel sektör dinamizmi, kamu deneyimi ve uluslararası finans kuruluşlarının mali desteği bir araya getirilerek risk paylaşımı yapılmakta, kısa sürede projeler bitirilerek ekonomiye kazandırılmaktadır. Projelerin kısa sürede hayata geçirilmesi ile zaman tasarrufu, sürüş konforu, trafik güvenliği ve istihdam gibi sosyo-ekonomik etkilerle rekabet gücünün artırılması sağlanmaktadır. Bu projelerin, işletme süresi bitiminde her türlü bakımı yapılmış olarak kamuya devri yapılacaktır. Projenin kalan ekonomik ömrü boyunca elde edilecek gelirlerin bütçeye dahil olması da en önemli avantajdır. Yaptığımız her bir projenin egzoz emisyonlarının düşürülmesine katkısı olduğu gibi çeşitli çevreci niteliklerinin bulunmasına gayret ediyoruz. Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu Projesi’nde yapılan peyzaj işleri kapsamında; Güzergâh boyunca toplam 12.500.000 m2 alana peyzaj uygulaması yapılmıştır. 1.819.000 m3 alana bitkisel toprak serilmiştir. Güzergahımız boyunca toplam da 6.462.000 adet ağaç, çalı grupları ve yer örtücüler bulunan bitki dikimi devam etmektedir. Tüm bu özellikleriyle Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu, ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağımızın; ne yapılırsa yapılsın, dünyanın en büyük projelerini hayata geçirmeye devam edeceğimizin, Türkiye’nin bölgesinin lider ülkesi olduğunun ispatıdır. Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu’nun tüm ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, başarılı çalışmalarından dolayı mühendisinden işçisine kadar bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Ankara - Niğde Otoyolu 2. Kesim açılışı yapıldı.
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