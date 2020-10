Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolu üzerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “2 bin 71 metrelik Kızılcahamam Tünelinde de çalışmalar son aşamaya geldi. İnce işler yapılıyor. Kasım ayı bitmeden, yoğun kış şartları başlamadan Kızılcahamam Tünelini de vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan yolu üzerinde yapılan projeleri yerinde inceledi. Kahramankazan yolu üzerinde yapımı süren 28 kilometrelik mesafedeki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Kızılcahamam Tüneli’nin de Kasım ayı içerisinde açılacağını söyledi.

Türkiye’nin her bir noktasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak; karada, havada, denizde, raylı sistemlerde hatta uzayda dünyanın örnek aldığı projeler üzerinde çalışıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, üstlenilen sorumluluğun bilincinde olunduğunu söyledi.

Yapılan tüm projeleri, milletin yaşam kalitesi ve standartları yükseltmek adına yapıldığının altını çizen Karaismailoğlu, “Ülkemize ekonomik, ticari ve turizm olarak artı değer kazandırmak için çalışıyoruz. Hakkari’de de benzer projeler yapıyoruz, İstanbul’da da benzer projeler yapıyoruz. Bugün Ankara’da Kahramankazan bölgesindeki projeleri inceliyoruz. Milletvekilleri ve Belediye Başkanlarıyla birlikte sabah bir koordinasyon toplantısı yaptık. Bu bölgedeki projeleri bir an önce bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Saray Kavşağıyla ilgili projeyi kısa zamanda başlayıp bir an evvel bitirmek istiyoruz”

Ankara-Kahramankazan yolu üzerindeki 28 kilometrelik mesafede özverili bir çalışma üstlenildiğini aktaran Karaismailoğlu, “Şu an bulunduğumuz kavşağın bu ay içerisinde bitmesi planlanıyor. Devam eden diğer kavşaklarımız da bir an önce bitirilip Ankaralıların hizmetine sunulacak. Bölgeyi ilgilendiren en önemli kavşak olan Saray Kavşağıyla ilgili de arkadaşlarımızla programladık. O projeye de kısa zamanda başlayıp bir an evvel bitirmek için yol alacağız” şeklinde konuştu.

“2 bin 71 metrelik Kızılcahamam Tüneli’ni Kasım ayı bitmeden vatandaşımızın hizmetine sunacağız”

Kızılcahamam’ı Çerkeş’e bağlayan tünel hakkında da açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, “2 bin 71 metrelik Kızılcahamam Tünelinde de çalışmalar son aşamaya geldi. İnce işler yapılıyor. Kasım ayı bitmeden, yoğun kış şartları başlamadan Kızılcahamam tünelini de vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Ülkemize değer katan büyük projelerde çalışıyoruz. Bu projeler bittikten sonra da talepleri değerlendirerek yeni projelerin değerlendirmesini yapacağız” ifadelerini kullandı.