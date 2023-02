Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: “Adıyaman’da 896 tane vatandaşımızı kaybettik, 400 tane yaralımız var”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Adıyaman’da 896 tane vatandaşımızı kaybettik, 400 tane yaralımız var. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kayıpların artmasından endişe ediyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliği’nde depremin ildeki bilançosuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Yakup Taş’ı son yolculuğuna uğurladıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Maalesef üzüntümüz çok büyük. Yaralılarımız, can kayıplarımız var. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Adıyaman milletvekilimiz Yakup Taş ağabeyimizi kaybettik. Cenazesini de defnettik” dedi.

“Adıyaman’da 896 tane vatandaşımızı kaybettik, 400 tane yaralımız var"

Can kayıpları ile ilgili açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, “Mücadele ediyoruz. Can kayıplarımız var. Can kayıplarının artmaması en büyük dileğimiz. Adıyaman’da 896 tane vatandaşımızı kaybettik, 400 tane yaralımız var. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kayıpların artmasından endişe ediyoruz” diye konuştu.

“Havalimanlarımız Hatay dışında gayet aktif”

Karayolları ve havalimanlarının durumu ile ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, “Bölgemizde önemli yollardan Mersin-Adana-Antep Otoyolu depremde hasar görmüştü. Bugün itibari ile oradaki bütün tedbirlerimizi aldık ve çalışmalarımızı tamamlayarak trafiğe açtık. Kardan etkilenen bazı bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor. Havalimanlarımız Hatay dışında gayet aktif. Hatay’da pistimiz depremden oldukça etkilendi. Çalışmalara başladık” şeklinde konuştu.