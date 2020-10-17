Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ül

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun" dedi.