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Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu tüm sınamaların çözümünde anahtar ülkedir”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsünü 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç kullandı."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsünü 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç kullandı."
Genel 09.05.2022, 12:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsünü 29 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde, yani sadece 1 haftada 290 bin araç kullandı."