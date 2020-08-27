Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bu afetlerin bir daha yaşanmaması için kalıcı projelere bir an önce başlayacağız”
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU, GİRESUN’DA SEL BÖLGESİNDEKİ İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜRKEN, BENZER AFETLERİN BİR DAHA BÖLGEDE YAŞANMAMASI İÇİN KALICI PROJELERE BİR AN ÖNCE BAŞLAYACAKLARINI SÖYLEDİ.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun’da sel bölgesindeki incelemelerini sürdürürken, benzer afetlerin bir daha bölgede yaşanmaması için kalıcı projelere bir an önce başlayacaklarını söyledi.
Selin ilk gününden bugüne ciddi çalışmalar yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu “Özellikle Dereli’de akla hayale gelmeyen bir tablo vardı. Şimdi o yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bunların hepsini bertaraf ediyoruz. Vatandaşımızın eski hayatına geri döndüreceğiz. Bu afetlerin bir daha yaşanmaması için kalıcı projelere bir an önce başlayacağız” dedi.
3 askerin şehit olduğu 2 askerin kaybolduğu Tirebolu-Doğankent yolundaki çöken menfez bölgesinde köprü yapımına en kısa sürede başlanacağını da ifade eden Bakan Karaismailoğlu “Orada şuan eski yoldan sağlıyoruz ulaşımı. Ulaşımda şuan bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımız köprü ile ilgili proje çalışmalarına başladılar. Önümüzdeki hafta sonu orada inşallah kalıcı imalatlara başlayacağız. Öngürülemeyen bir olay oldu. İnşallah daha kalıcı çözümler sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
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