Ulaşım kartlarında HES kodu eşleştirme süresi uzatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirdiği ulaşım kartlarına HES kodu eşleştirmesi için verdiği süre 19 Şubat’a kadar uzatıldı. Vatandaşlar, Burulaş’ın müşteri hizmet noktalarına gitmeden de https://www.burulas.com.tr/bursakart/hes-kodu adresine girerek, HES kodu eşleştirme işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.

Korona virüs vakalarının Türkiye’de ilk kez görüldüğü geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana gerek dezenfeksiyon çalışmaları gerekse de vatandaşlardan esnafa kadar süreçten olumsuz etkilenen toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal destek programlarını devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık çalışmalarına bir yenisini daha eklemişti. Engelli ve engelli refakatçisi vatandaşların, toplu ulaşım kartlarının vize işlemleri için gerekli doktor raporlarını pandemi yüzünden hastanelerden almakta güçlük çekmesi üzerine, Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl 31 Mayıs’ta söz konusu vatandaşlar için vize muafiyeti getirmişti. Başlangıçta 30 Haziran’a kadar sürecek olan uygulama, pandeminin etkilerini sürdürmesi sebebiyle önce Ocak ayına kadar, daha sonra da 31 Mart’a kadar uzatılmıştı. Aynı uygulamadan sokağa çıkmalarında saat sınırlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar da yararlandı. Burulaş böylelikle toplamda 74 bin engelli ve engelli refakatçisi ile 210 bin 65 yaş üstü vatandaşın vizelerini ücretsiz olarak 31 Mart’a kadar yenilemiş oldu.

HES kodu eşleştirme

Bu arada Büyükşehir Belediyesi’nin Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında getirdiği ulaşım kartlarına HES kodu eşleştirmesi için verdiği son tarih olan 31 Ocak da 19 Şubat’a kadar uzatıldı. Vatandaşların işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri amacıyla süre uzatımına gidilirken, vatandaşlar Burulaş’ın müşteri hizmet noktalarına gitmeden de internet üzerinden kartlarına kolaylıkla HES kodu eşleştirmesi yapabilecek. Vatandaşların Bursakart’ına HES kodu tanımlaması için https://www.burulas.com.tr/bursakart/hes-kodu adresine girdikten sonra, HES kodu eşleştirme bölümündeki istenen bilgileri doldurması gerekiyor. Bu bilgilerde T.C. Kimlik No, Ad, Soyad, HES Kodu, Bursakart No, Cep Tel. No ve Mail adresinin yazılmasının ardından onaylanıyor. "Bursakart’ınıza HES kodu tanımlaması gerçekleştirildi" mesajı gelmesinin ardından da Bursakart’a HES kodunun tanımlama işlemi tamamlanmış oluyor.

Öte yandan eski kart sahibi vatandaşlar, kartlarını sarı logolu yeni BursaKart’larla değiştirerek veya eski kartlarına yükleme yaptıktan sonra aldıkları fiş üzerindeki seri numarasıyla HES kodu eşleştirmelerini yapabilecekler.