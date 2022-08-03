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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı" denildi.
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisini denetleyecek 20 kişilik heyet tahıl gemisine geçiyor.
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisini denetleyecek 20 kişilik heyet tahıl gemisine geçiyor.
Genel 03.08.2022, 10:13
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü Razoni gemisini denetleyecek 20 kişilik heyet tahıl gemisine geçiyor.