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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı
UKRAYNA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİYLE TÜRK BAYRAĞININ RENKLERİYLE AYDINLATILDI.
Genel 29.10.2020, 00:15
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Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından elçiliğin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldığı fotoğrafları paylaştı. Büyükelçi Sybiha, “Bu akşam itibariyle Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinin binası Türk bayrağının renkleri ile aydınlandı! Dost Türk halkını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yaşasın Türkiye!” ifadelerine yer verdi.
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