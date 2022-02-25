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Ukraynalılardan Rusya Konsolosluğu önünde eylem!
İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar, Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.
Genel 25.02.2022, 10:38 25.02.2022, 11:16
İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar, Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.
İstanbul’da yaşayan Ukraynalılar, sabah saatlerinde Beyoğlu’nda bulunan Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı.
Rusya lideri Vladimir Putin aleyhinde sloganlar atan grup, "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıdı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylem devam ediyor.