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Ukraynalılar savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı
Ukraynalılar, Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk’u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.
Genel 19.04.2022, 23:45
Ukraynalılar, Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk’u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.
Rusya ordusu ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler, gözyaşları içinde toprağa veriliyor. Ukraynalılar, Hmelnitski kentinde Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk’u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı. Bazı kişilerin ise Kovalchuk’un cenazesini taşıyan konvoyun geçişi sırasında konvoya çiçek attığı görüldü.