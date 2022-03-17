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Ukraynalılar, Rus saldırısında ölen askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı
Ukrayna halkı, Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askeri son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.
Genel 17.03.2022, 23:25
Ukrayna halkı, Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askeri son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları her geçen güç artarak devam ederken, Ukrayna ordusu direnmeye sürdürüyor. Ukrayna halkı, Rus saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askerin cenazesini taşıyan aracın geçeceği yolun kenarlarında sıraya girerek, askeri son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.