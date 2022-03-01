Ukraynalılar Romanya sınırında kilometrelerce uzun araç kuyruklar oluşturdu

Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken ülkeden ayrılan Ukraynalılar, Romanya sınırında kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Ukraynalı sivillerin ülkeden kaçışları devam ediyor. Çatışmaların yoğun şekilde devam ettiği bir çok kentten yola çıkan siviller sınır bölgelerine akın ediyor. Ukrayna Romanya sınırında yaşanan yoğunluk ve kilometrelerce araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırıların da 6. gününde devam ediyor. Rusya’nın ülkenin pek çok kentinde devam eden saldırıları nedeniyle Ukraynalılar komşu ülkelere gidiyor. Evlerini terk eden Ukraynalılar, Romanya sınırına akın etti. Sivillerin sınır bölgesinde Romanya’ya geçmek için bekleyişleri devam ederken kilometrelerce uzun araç kuyruğu oluştu. Yaşanan yoğunluk ise dron ile görüntülendi.