Ukraynalılar, Belarus sınırında orduyla hendek kazdı

Ukraynalılar, ordu ile iş birliğinde bulunarak Belarus tarafından gelebilecek saldırı ihtimallerine karşı güvenlik önlemlerini artırarak sınırda hendek kazdı.

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya başlattığı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, savaşın 1. yıl dönümüne yaklaşıldığı şu günlerde, Rusya’nın yakın müttefiki olan Belarus sınırında önlemleri artırıyor. Birçok Ukraynalı da sınıra gelerek askerlerin çalışmalarına destek veriyor. Bu kapsamda Belarus’tan gelebilecek saldırı ihtimaline karşı sınır hattı üzerindeki yaklaşık 100 bin metrekarelik alana da tahkimatlar inşa edildi.

Belarus, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını “askeri operasyon” olarak değerlendirerek Rusya’nın yanında yer aldığını belli etmişti.

Dnipro’yu hedef almıştı

Rusya, geçtiğimiz cumartesi Dnipro kentini hedef almış, saldırıda bir binada büyük hasar meydana gelmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dnipropetrovsk Bölge Valisi Valentyn Reznichenko saldırıda 2’si çocuk 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Yaklaşık 40 saattir bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Reznichenko, 35’den fazla kişinin ise kayıp olduğunu aktarmıştı.