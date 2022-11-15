Ukraynalı aktivistler, COP27’de Rusya Çevre Bakanı Yardımcısını protesto etti

Mısır’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’na (COP27) katılan Rusya Çevre Bakan Yardımcısı Sergey Anopriyenko, konuşmasına başlayacağı sırada Ukraynalı aktivistler tarafından protesto edildi.

Rusya Çevre Bakan Yardımcısı Sergey Anopriyenko, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) protesto edildi. Anopriyenko henüz konuşmasına başlamadan Ukraynalı birkaç kişi ayağa kalkarak yüksek sesle Bakan Yardımcısına "Halkınızı öldürüyorsunuz. Halkımıza bombalar atıyorsunuz. Siz savaş suçlususunuz" diye bağırdı.

Aynı zamanda ellerinde "Fosil yakıt öldürür" yazılı dövizler tutan protestocular, salondaki görevliler tarafından engellendi.