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Ukrayna’dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi ‘Glory’ ve ‘Riva Wind’ İstanbul Boğaz’ından geçti

Ukrayna’dan hareket eden tahıl yüklü iki gemi ‘Glory’ ve ‘Riva Wind’ İstanbul Boğazı’ndan geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi.

Genel 09.08.2022, 08:24 09.08.2022, 08:48
Ukrayna’dan yola çıkan tahıl yüklü iki gemi ‘Glory’ ve ‘Riva Wind’ İstanbul Boğaz’ından geçti

Dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı’nın Karadeniz açıklarına ulaşan ‘Glory’ ve ‘Riva Wind’ gemileri, İstanbul Boğaz’ından geçerek Ahırkapı açıklarına demirledi. Türkiye, AB, Ukrayna ve Rusya’ya bağlı heyetlerin gemilerde denetim yapması bekleniyor.

T.C. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada: “Gece saatlerinde Ahırkapı açıklarına demirleyen dört geminin denetlemesi de ilerleyen saatlerde gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verildi.

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