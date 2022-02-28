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Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’a gelmeye devam ediyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası karayoluyla bölgeden tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’a gelmeye devam ediyor. İlk kafile dün öğlen saatlerinde İstanbul’a gelirken, bugün akşam saatlerinde yaklaşık 50 kişi daha İstanbul’a geldi.

Genel 28.02.2022, 19:43
Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’a gelmeye devam ediyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası karayoluyla bölgeden tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’a gelmeye devam ediyor. İlk kafile dün öğlen saatlerinde İstanbul’a gelirken, bugün akşam saatlerinde yaklaşık 50 kişi daha İstanbul’a geldi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası Ukrayna’da mahsur kalan Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla karayoluyla Türkiye’ye getirilmeye devam ediyor. İlk kafile dün öğlen saatlerinde Bulgaristan üzerinden yurda giriş yapmıştı. Saldırının devam ettiği Ukrayna’nın Kiev kentinden tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul’a gelmeye devam ediyor. Bulgaristan üzerinden otobüslerle yurda giriş yapan 50 kişilik grup, saat 18.00 sularında İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na geldi. İstanbul’a ayak basan vatandaşların oldukça mutlu olduğu görüldü.

“Öğrenciler sığınaklarda mahsur kaldı”

4 yıldır Ukrayna’da öğrenci olarak kaldığını ifade eden Kadircan Tokgöz, “4 günlük yolculuğun sonunda artık memleketimizdeyiz. Döndük sonunda mutluyuz, yolculuk zorlu geçti. Zaman zaman zorluklarla karşılaştık, gümrük kapılarında yaşanan yığılmalardan dolayı 27 saat beklediğimiz oldu. Sonunda buradayız. Kendimiz adına mutluyuz ancak kalan arkadaşlarımız mevcut hala, onların adına çok tedirginiz. Çünkü herhangi bir işlem yapılamıyor. Savaşın seyri çok şiddetli olarak devam ediyor. İki tarafta anlaşma sağlanamadığı gözüküyor. Hani durum ortada, bilemiyoruz daha ne olacak, nasıl bitecek? Orada bile biz otobüse son dakika yetişebildik. İşin aslı genel olarak bilgi gelmedi. Konsolosluktaki arkadaşlarımız otobüsün geldiğini söyledi. Kendi kişisel araçlarımızla konsolosluğa kadar gelebildik. O şekilde otobüse erişim sağlayabildik. Şu anda Kiev’de hiçbir şekilde taksiler çalışmıyor. Özel aracınız olmadığı sürece bir yerden bir yere seyahat edemiyorsunuz. Bundan dolayı öğrenciler sığınaklarda mahsur kalmış durumda, hiçbir şekilde hareket edemiyorlar. Onların bir şekilde konsolosluğa tahliyelerinin sağlanıp konsolosluktan da ülkeye getirilmeleri lazım. Arkadaşlarımızın durumu çok kötü” dedi.

“40 saatte 5 metre ilerleyebildik”

Ukrayna’da turizm işi yaptığını anlatan Mustafa Sar, “Arkadaşlar adına hepimiz aynı yoldan geldik, bunca saat o kadar yol. Kiev’de yaşıyoruz. Biz çıktıktan sonra Kiev’e girdiler. Biz çıktığımızda çok yakınlaşmamışlardı. Bize haber geldiğinde Avalon tarafından geliyorlardı. Biz öyle çıktık. Kalanlar vardı, onları da biz otobüse aldık, yolda kimse kalmasın diye ala ala geldik, şükür geldik. Romanya sınırında yaşadığımız olay her şeye bedeldi. Bir sürü insan girdi içeri, ayaklandı. Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı. Beklediğimiz sırada 40 saatte hesaplasan 5 metre ilerleyebildik. Yolu da kendi imkanlarımızla açtık. Hiçbir polis gücü yardım edemiyordu. Sonunda Ukrayna askerleri geldi öyle açabildik. Özel harekatlar geldi, yolu öyle açtılar. Romanya’da çok sıkışanlar vardı, onları da biz kendi aracımızla. Bundan sonra bakalım nasıl olacak. Oradan gelecek haberleri bekliyoruz. Bizden sonra bir köprüyü patlattılar. Şu an oradan geçişi yasakladılar. Hiçbir şekilde kimse geçemiyor. 5 arkadaşım Ukrayna plakalı araçla konvoy halinde gelip Moldovya sınırından geçecekler. Moldovya bizim geldiğimiz sınırdan daha kötü” şeklinde konuştu.

Bazı vatandaşlar taksilerle otogardan ayrılırken, bazı vatandaşlar ise kendilerini bekleyen yakınları ile birlikte otogardan ayrıldı.

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