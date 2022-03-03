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Ukrayna’dan tahliye edilen Türk kafilesi İstanbul’a ulaştı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonu devam ederken Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye operasyonu ile 750 kişiden oluşan bir kafile yaklaşık 2 günlük bir yolculuğun ardından İstanbul’a ulaştı.

Genel 03.03.2022, 19:22
Ukrayna’dan tahliye edilen Türk kafilesi İstanbul’a ulaştı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonu devam ederken Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye operasyonu ile 750 kişiden oluşan bir kafile yaklaşık 2 günlük bir yolculuğun ardından İstanbul’a ulaştı.

Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından Ukrayna’da bulunan yabancıların tahliyesi sürüyor. Ukrayna’da bulunan Türkler de Dışişleri Bakanlığının operasyonu ile tahliye edildi. Pazartesi günü Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğinin duyurusu ile tren garında toplanan Türk vatandaşları yerel saatle 20.00 sıralarında hareket eden tren ile ülkenin batısında bulunan Lviv şehrine doğru yola çıktı. Çeşitli güvenlik tedbirleri nedeni ile sık sık duran tren ertesi sabah saat 09:50’de Lviv Tren İstasyonu’nda bulunan Türk vatandaşlarını da alarak ülkenin güneyinde, Romanya sınırındaki Çernivtsi kentine doğru yola çıktı. Yaklaşık 6 saat süren yolculuğun ardından Çernivtsi’ye varan yolcular, tren istasyonunda Türk görevliler ve Kızılay personeli tarafından karşılandı. Türk vatandaşları, daha sonra tren garının önünde bekleyen yaklaşık 8 araçtan oluşan otobüs konvoyu ile Ukrayna polisi eşliğinde yola çıktı.

“Sadece evimize gitmek için bekliyoruz”

Ukrayna’da okuyan öğrenci Beran Özcan “10 dakika önceye kadar her şeyden umutsuzdum. Savaşın başladığı günden beri buradayız zaten. Başka çabalarla Polonya sınırına gitmeye çalıştık. Tüm Avrupa sınırlarını denedik. Ama şu an gerçekten buraya geldik, Türk otobüsleri bizi bekliyor. Hepsinde bayrak asılı. Kızılay’dan arkadaşlar sağ olsunlar bizi burada karşıladılar. Şu an her şey çok iyi, sadece evimize gitmek için bekliyoruz. Başka bir şey hissetmiyorum. Artık kavuştuk diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“THY 6 ek tahliye seferi planladı”

Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, Ukrayna’dan ayrılanların yoğun olarak geldiği Romanya sınırına ulaşırken sınırda uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Polis eşliğinde gelen Türk konvoyu bekletilmeden pasaport kontrol noktasına ulaştırıldı. Yaklaşık 2 saat süren kontrolün ardından otobüsler, Romanya’nın başkenti Bükreş’e doğru yola çıktı. Otobüsler, şiddetli kar yağışı nedeniyle gecikmeli olarak Bükreş’te bulunan ve Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği tarafından toplanma alanı olarak belirlenen fuar alanına ulaştı. Türk vatandaşları daha sonra Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz tarafından karşılandı. Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz burada gerçekleştirdiği konuşmada, “Burada, Romanya’da Bükreş’te Romexpo Fuar Alanı’nda büyükelçiliğimizin organizasyonunda iş adamlarımızın da katkılarıyla geçici barınma merkezine dönüştürdüğümüz yerdeyiz. Kiev’den tahliye trenleriyle, Kiev Büyükelçiliği’mizin ve Odesa Başkonsolosluğumuzun duyurduğu tahliye trenleriyle öncelikle Ukrayna’nın Çernivtsi Tren İstasyonu’na gelen, oradan da Türkiye’den gelen otobüslerle Siret Sınır Kapısı’ndan Romanya’ya giren kafilemiz, otobüslerle Bükreş’e getirildiler. Bükreş’te onları bu merkezde, iş camiamızın katkılarıyla ikramlarla, istirahat için oluşturulan bu merkezde bir süre misafir ettik. Şimdi de Türk Hava Yollarının tahliye seferleri ile ülkemize, İstanbul’a yolcu etmek üzere gerekli hazırlıklar yapılıyor. Bugün THY 6 ek tahliye seferi planladı. Yarın da ihtiyaca göre bu uçuşların devam etmesi planlanıyor. Ukrayna’dan çok zor savaş koşullarından kaçan vatandaşlarımızı bakanlığımızın adım adım takibi, telefonlara tek tek cevap vererek bu tahliye operasyonlarını gerçekleştirmesi sonucunda bugün sağ salim Romanya’da görmekten ve ülkemize tahliye olduklarını ve sağ salim gönderileceklerini bilmekten mutluluk duyuyoruz. Bütün büyükelçilik personelimiz burada. Vatandaşlarımızı sağ salim ülkemize yolcu etmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu alanda temel ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar kayıtlarının alınmasının ardından Bükreş Otopeni Havalimanı’na götürüldü. Bükreş’ten kalkış yapan uçakta bulunan yolcular, İstanbul’a ulaştı.

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