Ukrayna’dan mısır taşıyan "Arizona" gemisi İskenderun Körfezi’nde

Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’ndan yola çıkan mısır yüklü "Arizona" isimli gemi, İskenderun Körfezi’ne ulaştı.

Tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’ndan Türkiye’ye gelmek üzere 8 Ağustos’ta hareket eden "Arizona" adlı gemi, İskenderun Körfezi’ne geldi.

Liberya bayraklı geminin içerisinde 48 bin 458 ton mısırı, işlemlerin ardından kentteki bir iskeleye yanaşarak boşaltması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 8 Ağustos’ta geminin Ukrayna’dan İskenderun’a hareket ettiğini açıklamıştı.