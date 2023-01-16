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AP’de Qatargate nedeniyle 2 milletvekilinin daha dokunulmazlığının kaldırılması için süreç başlatıldı
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan yük gemisinin Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmasının ardından gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğaz’ı yeniden açıldı.
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan yük gemisinin Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmasının ardından gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğaz’ı yeniden açıldı.
Genel 16.01.2023, 17:51
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan yük gemisinin Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmasının ardından gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğaz’ı yeniden açıldı.