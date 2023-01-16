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Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan yük gemisinin Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmasının ardından gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğaz’ı yeniden açıldı

Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan yük gemisinin Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmasının ardından gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğaz’ı yeniden açıldı

Genel 16.01.2023, 18:06
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan yük gemisinin Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmasının ardından gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğaz’ı yeniden açıldı

Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan yük gemisinin Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmasının ardından gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğaz’ı yeniden açıldı

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