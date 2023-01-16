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Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan yük gemisinin Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmasının ardından gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğaz’ı yeniden açıldı
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan yük gemisinin Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmasının ardından gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğaz’ı yeniden açıldı
Genel 16.01.2023, 18:06
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan yük gemisinin Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmasının ardından gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğaz’ı yeniden açıldı