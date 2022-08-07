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Ukrayna’dan gelen tahıl gemileri İstanbul Boğazı girişinde kontrol ediliyor

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa ve Çernomorsk Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü 2 gemi İstanbul Boğazı’nda ekipler tarafından kontrol ediliyor

Genel 07.08.2022, 10:51
Ukrayna’dan gelen tahıl gemileri İstanbul Boğazı girişinde kontrol ediliyor

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa ve Çernomorsk Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü 2 gemi İstanbul Boğazı’nda ekipler tarafından kontrol ediliyor

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün Odessa ve Çernomorsk Limanı’ndan yola çıkan Panama bayraklı ‘NAVISTAR’ ve Malta bayraklı ‘ROJEN’ isimli gemi İstanbul açıklarına ulaşmıştı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetler denetim yapmak için Rumeli Feneri’nden hareket etti. Ekiplerin gemilerdeki incelemeleri sürüyor.

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