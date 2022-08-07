Ukrayna’dan gelen mısır yüklü ’Polarnet’ gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Ukrayna’dan Kocaeli Derince Limanı’na gitmek üzere yola çıkan 12 bin ton mısır yüklü Türkiye bayraklı ’Polarnet’ adlı gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’ndan Türkiye’ye gelmek üzere hareket eden ’Polarnet’ isimli 12 bin tonluk mısır yüklü gemi, dün İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde demirlemişti.

Gemideki denetlemenin sona ermesiyle birlikte gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti. Polarnet Gemisi boğazdaki yolcuğunun ardından Kocaeli’nin Derince Limanı’na demirleyecek.