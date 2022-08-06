Ukrayna’dan gelen gemileri kontrol edecek heyet Rumeli Feneri’nden hareket etti

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa ve Çernomorsk Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü 2 gemiyi kontrol edecek heyet Rumeli Feneri’nden hareket etti.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün Odessa ve Çernomorsk Limanı’ndan yola çıkan Panama bayraklı ‘NAVISTAR’ ve Malta bayraklı ‘ROJEN’ isimli gemi İstanbul açıklarına ulaşmıştı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetleri denetim yapmak için Rumeli Feneri’nden hareket etti. Gemiler heyetlerin incelemelerinin ardından yoluna devam etmesi bekleniyor.