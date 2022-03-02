Ukrayna’dan dönen Türkler gözyaşlarıyla karşılandı

Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle karayoluyla Romanya’nın başkenti Bükreş’e getirilen Türklerin tahliyesi sürüyor. Savaştan kaçarak yurda dönen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı’nda yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan çatışmalar 7’nci gününde de devam ederken, savaş bölgesinden kurtarılan Türk vatandaşlarının Ukrayna’dan tahliyesi sürüyor. Bu kapsamda mahsur kaldıkları şehirlerden trenlerle Romanya’ya getirilen vatandaşlar, başkent Bükreş’ten de tahliye uçaklarıyla da İstanbul’a getiriliyor. Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na ulaşan Türkler, burada aileleri tarafından karşılandı. Günler süren endişe sonrası havalimanındaki heyecanlı bekleyişin ardından sevdiklerine kavuşanlar, birbirlerine sarılarak hasret giderdi. Bazı ailelerin buluşma anında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

“Çok zor 5 gün geçirdik, fakat 56 saat sonunda memleketimize geldik”

İki haftalık iş için gittiğini ve savaşın başladığını söyleyen Serkan uysal, “Allah hiç kimseyi bu durumlara düşürmesin ve kimseyi vatansız bırakmasın. Çok zor 5 gün geçirdik. Fakat 56 saat sonunda memleketimize geldik. Beni ailem ve çocuklarım karşıladı, çok sevindim. Ama içimde burukluk var, benim gerçekten Ukrayna’da çok değerli dostlarım var. Bu 5 günde bana sahip çıkan Anton ve Olya içinde özellikle çok teşekkür ederim. İnşallah tekrar eski iyi günlerine kavuşacaktır. Dualarım Ukrayna’yla ben iş için gitmiştim. İki haftalık iş ziyaretine gitmiştim, ikinci günde oteller kapandı, dışarıda kaldık. Müşterimi aradım, beni aldı misafir etti ve bir Türk gibi misafirperverlik gösterdiler. Birkaç bina ötemizde bina bombalandı. Ben sokaktaki bombaları, tankları, ateşleri gördüm. Camların titrediğini duydum” dedi. Kocasına kavuşan Şenay Uysal, “7 gün 7 sene gibi geçti bize, çocukları sabretmek çok zordu. Yolculuğu da zordu. Zorda olsa geldi sonuçta” diye sevincini dile getirdi.

“Yaşadığım yerin yakınına bomba düşünce kız arkadaşımla yola çıktık”

Duygusal anlar yaşadığı için konuşmakta güçlük çeken Burak Özgür, “Çok kötü geçti. Yaklaşık 7 gün zordu. Ben öğrenciydim. Dönüş yolculuğum çok kötü geçti. Yaklaşık 55-60 saattir yoldayım. 5’inci günde yaşadığım yerin yakınına bomba düşünce tahliye kararı çıkmayınca kendim tahliye olmak için kız arkadaşımla beraber yola çıktık” şeklinde konuştu. Oğluna kavuşan baba Erdal Özgür, “Çok sıkıntılı zaman geçirdik, sağ salim geldi ya seviniyoruz. Devlet büyüklerimize, Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza ve diğer konsolosluk görevlilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“6 gün çok kötüydü, çok kötü bir süreçti ama kavuştuk”

Ukrayna’dan dönen kızına kavuşan Sevil Akkaş, “Çok mutluyuz. Çok zor geçen bir süreçti. Hala elim ayağım titriyor, hiç geçmemiş gibiydi. Kızım öğrenciydi, 3’üncü yılıydı. Onlar trene bindiler, ondan sonra başladı zaten. O 6 gün çok kötüydü, çok kötü bir süreçti ama kavuştuk” ifadelerini kullandı.