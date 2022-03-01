Son Dakika
Bakan Soylu: "Bizim Savunma Sanayii’nde yüzde 20’lerden yüzde 80’lere kadar ulaşan milli ve yerlilik oranımız elbette birilerini rahatsız edecek"
Ukrayna’dan Çin vatandaşlarının tahliyesi başladı
Rusya’nın Ukrayna saldırılarının başlamasıyla Ukrayna’daki Çin vatandaşlarının tahliyesi başladı.
Genel 01.03.2022, 11:26
Rusya’nın Ukrayna saldırılarının başlamasıyla Ukrayna’daki Çin vatandaşlarının tahliyesi başladı.
Çin’in Kiev Büyükelçiliği, dün itibarıyla Ukrayna’daki Çin vatandaşlarının tahliye edilmeye başlandığını duyurdu. İlk olarak tahliye edilen 400 Çinli öğrencinin bir kısmı Moldova’ya götürülürken, 200 Çinli öğrenci de Kiev’den çıkarıldı. Bine yakın Çin vatandaşı bugün Polonya ve Slovenya’ya götürülecek.
Öte yandan, Ukrayna’da Kiev ve Harkov kentlerinden ülkenin batı kentlerine ve komşu ülkelere giden özel tren hatları açıldı. Yabancı vatandaşlar pasaportlarını göstererek trene binebiliyor.