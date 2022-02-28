Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat beşinci gününde de devam ederken, Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşlarının Kiev’e getirilerek, Romanya ve Polonya üzerinden Türkiye’ye tahliyeleri sürüyor. Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, “Ukrayna’da olan Türk vatandaşlarının yanındayız. Vatandaşlarımızın yanı sıra tüm soydaşlarımız için de tedbirleri alıyoruz. İnşallah tüm vatandaşlarımızı bu ülkeden güven içinde Türkiye’ye göndereceğiz” dedi.

Güldere, “Bugün hem Harkiv’de hem Kiev’de binin üzerinde vatandaşımızın hareket etmesini sağlayacak bir tertibat almaya çalıştık. Güvenlik koşulu nedeniyle ne kadar vatandaşımız gelebildi ona bakacağız. Ama ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızı getireceğiz” şeklinde konuştu.

Ukrayna’dan tahliye edilen bir kadın Türkiye’ye teşekkür ederek, “Ailem Türkiye’de. Ben de oraya gidiyorum. Ancak eşim Kiev’de kalmak ve ülkemizi savunmak zorunda” dedi.