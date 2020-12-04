Ukrayna’daki karantina protestoları 4. gününde

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de başlatılan karantina karşıtı protestolar 4. gününde devam ediyor.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, geçtiğimiz günlerde Covid-19’a ilişkin yeni karantina kurallarına karşı çıkan yüzlerce kişi sokağa dökülmüştü. Hükümet tarafından alınan karantina kararına yönelik protestolar 4. gününde de sürerken, öfkeli protestocular bir kez daha Ukrayna Meclis binasının önünde toplandı.

İsmini açıklamak istemeyen bir protestocu, "Karantina her şeyi beraberinde götürüyor. İşçiler ve işverenler çalışamıyor. Vatandaşların satın alma gücü düşüyor. Karantina uygulamalarından önce sağlık sektörüne el atsınlar. Sağlık alanında tam bir kaos hakim; gerekli teknik ekipmanlar yok, doktor yok, sağlık personeli yok. Korona hastalarını tedavi etmek yerine eve gönderiyorlar, insanlar evde kendi kendine iyileşmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Karantinaya ve yazar kasaya ilişkin kanun teklifine tamamen karşıyız”

Protestocu ayrıca küçük çaptaki şirketlere yazar kasa kullanma zorunluluğu getiren yasa tasarısına da değinerek, “Karantina sınırlamalarının yanı sıra yazar kasaya ilişkin kanun teklifine de karşıyız. Bir sürü sorun varken karantina ve yazar kasa ile uğraşmalarına tamamen karşıyız” dedi.

Ukrayna hükümeti, vergi ve şirket hareketlerinin denetimini daha doğru ve düzenli yapabilmek için özel ve küçük çaptaki şirketlere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yazar kasa kullanımını zorunlu hale getirmeyi öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı.