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Ukrayna’daki çatışma bölgesinden gelen Türkler Edirne’ye ulaştı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası çatışma bölgesindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesi akşam saatlerinde de devam etti. Odessa ve Harkov şehrinden gelen kafile, Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yaptı.

Genel 28.02.2022, 21:35
Ukrayna’daki çatışma bölgesinden gelen Türkler Edirne’ye ulaştı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası çatışma bölgesindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tahliyesi akşam saatlerinde de devam etti. Odessa ve Harkov şehrinden gelen kafile, Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yaptı.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırıların ardından Ukrayna’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığınca çalışma başlatılmıştı. Ukrayna’dan Romanya gibi çevre ülkelere yönlendirilen vatandaşlar, ilgili ülkelerdeki Türkiye konsolosluklarının ayarladığı otobüslerle Türkiye’ye gönderiliyor. Ukrayna’nın Odessa ve Harkov kentlerinden gelen Türkler, Edirne’deki Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yaptı. Otobüsün İstanbul’a kadar devam edeceği öğrenildi.

Ukrayna’dan otobüsle Türkiye’ye gelen kafilede bulunan Galip Şahin, yolculuklarının yaklaşık 30 saat sürdüğünü belirterek, “Şükürler olsun sağ selamet geldik. Geldiğimiz bölgede çatışma vardı ve bomba seslerini çok duydum. Allah devletimize zeval vermesin, çok kötü bir durum ve biz çok etkilendik. Şükürler olsun çocuklarımız çok iyiler” dedi.

Kafiledeki bir başka Türk vatandaşı Ümit Kaygı ise yaşadıkları Odessa şehrinde çatışmaların devam ettiğini söyleyerek, “Yaklaşık 30 saattir yoldayım. Odessa’dan geliyoruz. Evim Odessa Havalimanı’nın yakınındaydı ve havalimanının kulesine zarar verdiler. Sabaha kadar sesleri duyuyordum. Orada tekstil işi ile uğraşıyorum. Bundan sonra arkadaşlarımızın tahliyesini bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’nun yaptığı hizmet çok iyiydi. Ne ihtiyacımız olursa olsun yanımızda oldu” diye konuştu.

Yaklaşık 30 saatlik yolcuğun ardından Edirne’ye ulaşan Seyit Kısa, “Harkov’dan geliyoruz. Bombaların düşmesiyle beraber çıkmasaydık orada kalmıştık, bir daha oradan çıkma şansımız yoktu. Şirketimizin patronu bizi Moldova sınırına kadar getirdi. Oradan tekrar bir otobüs kiralayıp bu tarafa geldik. Çok şükür buraya kadar yetiştik. Türk konsolosluklarının bize dediği ’bulunduğunuz yerden ayrılmayın.’ İyi ki Türkmüşüz, iyi ki Müslanmışız. Çok çok mutluyum. İnşallah Müslüman Türk kardeşlerimiz kurtulur” şeklinde konuştu.

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