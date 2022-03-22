Ukrayna’da tahliye otobüsleri Mariupol’e ulaştı

Ukrayna’da Rusya’nın yoğun saldırıları altındaki Mariupol kentine halkın tahliyesi için dışında "çocuklar" ve "siviller" yazan 24 otobüs gönderildi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşta Rusya’nın yoğun saldırısı altında olan Mariupol kentinde halkın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor. Sürekli bombardıman altında olan, elektriğin, suyun, internetin kesildiği ve temel gıda ihtiyaçlarının karşılanamadığı kente siviller için 24 tahliye otobüsü gönderildi.

Üzerlerinde “çocuklar" ve "siviller" yazan otobüsler, Mariupol’den ayrıldıktan sonra polis eşliğinde Berdyansk’a gelip oradan Zaporijya kentine gidecek.