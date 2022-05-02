Ukrayna’da savaşın gölgesinde bayram namazı

Rus saldırısı altında olan Ukrayna’da Müslümanlar bayram namazını kılmak için Kiev’de İslam Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Ukraynalılar savaşın gölgesinde bayram coşkusu yaşıyor. Ülkede Müslümanlar, bayram namazını kılmak Kiev’de bulunan İslam Kültür Merkezi’ne geldi. Yüzlerce Müslüman, bayram sabahında tekbir getirerek birlikte namaz için saf tuttu. Ukraynalı Müslüman askerlerinde katıldığı bayram namazının ardından Ukrayna ve tüm Müslüman alemi için dualar edildi. Kültür merkezi yetkilileri tarafından da namaz çıkışında yemek dağıtıldı.