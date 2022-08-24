Ukrayna’da savaşın gölgesinde 31. Bağımsızlık Günü

Ukrayna’nın 31. Bağımsızlık Günü’nde, Rus ordusunun saldırıları ihtimali nedeniyle kutlama yapılmadı.

Ukrayna’nın 31. Bağımsızlık Günü’nde Rusya’nın saldırı ihtimali nedeniyle halka açık etkinlikler düzenlenmezken, bölge sakinleri sokaklara indi. Başkent Kiev’de halk hava saldırıları uyarılarına aldırmadan, sergilenen Rus ordusunun ele geçirilen tankları ile fotoğraf çekindi. Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda bölge sakinleri, hayatını kaybeden askerlerin ve sivillerin isimlerinin yazdığı Ukrayna bayraklarının önünde saygı duruşunda bulundu. Ukrayna güvenlik güçleri, trafiğe kapalı olan meydanda geniş güvenlik önlemleri aldı.