Ukrayna’da karantina 30 Nisan’a kadar uzatıldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Covid-19 nedeniyle uygulanan karantina 30 Nisan’a kadar uzatıldı.

Ukrayna’da günlük vakaların 20 binin üzerine çıkmasının ardından harekete geçen hükümet, ülkenin başkenti Kiev başta olmak üzere bazı şehirlerde 5 Nisan-16 Nisan arasında sıkı karantina uygulamasına geçti. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko tarafından yapılan açıklamada, karantinanın uzatılmaması halinde sağlık sektörünün çökmesinden endişelenildiği ifade edildi.

Kliçko yaptığı açıklamasında, “Kiev’deki salgın durumu düzelmiyor, bu nedenle başka seçeneğimiz yok. Öbür türlü bu gidişle sağlık sistemimiz yakın zamanda salgınla mücadele edemez duruma gelecek ve çok fazla can kaybı yaşanacak. Sıkı karantina uygulamasına 30 Nisan’a kadar devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kiev Belediyesi, 5-16 Nisan tarihleri arasında sıkılaştırılmış karantina uygulamasına geçmişti. Yeni kararla birlikte yasaklar 30 Nisan’a kadar uzatılmış oldu.

Son 24 saatte 14 bin 553 yeni vaka, 467 can kaybı

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 bin 553 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 887 bin 338’e ulaştığını açıkladı. Son 24 saatte salgın nedeniyle 467 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 38 bin 225 oldu. Ülkede son 24 saatte 12 bin 384 kişi iyileşirken, bin 702 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.