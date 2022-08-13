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Ukrayna’da hurdaya dönen araçlar tuval oldu

Rusya-Ukrayna savaşında hurdaya dönen araçlar, ABD’li ve Ukraynalı sanatçıların tuvali oldu. Sanatçılar, ayçiçeği çizimleri yaptıkları çalışmalarının dijital görüntülerini NFT olarak satışa sunmayı planladıklarını ve elde edilecek gelirin yeni projeler için kullanılacağını belirtti.

Genel 13.08.2022, 10:02
Ukrayna’da hurdaya dönen araçlar tuval oldu

Rusya-Ukrayna savaşında hurdaya dönen araçlar, ABD’li ve Ukraynalı sanatçıların tuvali oldu. Sanatçılar, ayçiçeği çizimleri yaptıkları çalışmalarının dijital görüntülerini NFT olarak satışa sunmayı planladıklarını ve elde edilecek gelirin yeni projeler için kullanılacağını belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu tarafından ülkenin Irpin şehrinde Rus tanklarının ilerlemesini durdurmak için yıkılan bir köprüden çekilen araçlar, ABD’li ve Ukraynalı sanatçıların tuvali oldu. Sanatçılar hurdaya dönen araçlara çizdikleri ayçiçeği çalışmalarının dijital görüntülerini NFT olarak satışa sunmayı planladıklarını ve elde edilecek gelirin yeni projeler için kullanılacağını belirtti.

“Umut Çiçekleri” adlı projenin başlatılmasına öncü olan ABD’li sanatçı Track Kelly, hurdaya dönen araçlardan birinin sahibinin kendisine, "arabaları daha güzel bir şeye dönüştürdükleri için" teşekkür ettiğini söyledi.

Sanatçılardan Casimir Kiendl, “Gelecek için umut vaat eden çiçekler çizme fikri ile Rusların burada yapmaya çalıştıklarına rağmen Ukrayna’nın yok edilemeyeceğini anlıyorum” dedi.

Projede yer alan Ukraynalı sanatçılar Kelly ve Olena Yanko ise proje hakkında, “Bizi anlamayanlar var. Savaşta hayatını kaybedenlerin üzerinde dans ettiğimizi düşünüyorlar. Ama biz hayatın devam ettiğini, düşmanı boya fırçaları ve silahlarla yeneceğimizi göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmaya onay veren şehir yetkilileri ise araçlarda kimsenin hayatını kaybetmediğini belirtti.

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