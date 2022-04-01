Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu: “Aylan bebeklerin cesetlerinin kıyıya vurmasına sebebiyet veren bir dünya ile karşı karşıyayız”
Ukrayna’da halk cepheden dönen tankları sevgiyle karşıladı
Ukrayna’nın başkenti Kiev sokaklarında cepheden dönen tanklar halk tarafından sevgiyle karşılandı.
Genel 01.04.2022, 14:52
Ukrayna’nın başkenti Kiev sokaklarında cepheden dönen tanklar halk tarafından sevgiyle karşılandı.
Ukrayna’da Rusya ve Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de cepheden dönen tank konvoyu halk tarafından sevgisiyle karşılandı. Kiev sokaklarında sivil halk askerleri el sallayarak karşılarken, askerler de halkı selamladı.
Tankların şehir merkezine gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.