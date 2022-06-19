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Ukrayna’da gelinlik ve damatlığın yerini askeri üniforma aldı

Ukrayna’daki evlenen çift, gelinlik ve damatlık yerine askeri üniformaları ile dünya evine girdi.

Genel 19.06.2022, 23:36
Ukrayna’da gelinlik ve damatlığın yerini askeri üniforma aldı

Ukrayna’daki evlenen çift, gelinlik ve damatlık yerine askeri üniformaları ile dünya evine girdi.

Ukrayna-Rusya savaşı düğünleri de etkiledi. Ukrayna’da evlenen bir çift gelinlik ve damatlık yerine askeri üniformaları ile dünya evine girdi. Beyaz bir gelinlik yerine askeri üniforma giyen gelinin, başına sadece beyaz bir duvak taktığı görüldü. Davetliler ise karşılarına askeri üniforma ile çıkan yeni evli çifti alkışlarla tebrik etti.

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