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Ukrayna’da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi

Ukrayna’da 24 Ağustos’taki Bağımsızlık Günü’ne hazırlık provalarında insansız hava aracı Bayraktar TB2 sokaklarda sergiledi.

Genel 22.08.2021, 19:44
Ukrayna’da Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi

Ukrayna’da 24 Ağustos’taki Bağımsızlık Günü’ne hazırlık provalarında insansız hava aracı Bayraktar TB2 sokaklarda sergiledi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 24 Ağustos‘ta kutlanacak olan Bağımsızlık Günü için askeri geçit töreni provaları bugün tamamlandı. Askeri geçit töreni için yapılan son provada, Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2, başkent Kiev’deki Hırşatik’te sergilenirken, provaları izleyenlerin ilgi odağı oldu.

Birçok ülke liderlerinin de davet edildiği kutlamaya, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

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