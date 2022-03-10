Ukrayna’da 3 ayrı kentten bin kişi tahliye edildi

Rusya’nın sivillerin tahliyesine yönelik başlattığı ateşkes rejimi sırasında Energodar, Dniprorudny ve Vasilyevka’dan yaklaşık bin kişi tahliye edildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında bazı kentlerde sivillerin tahliyesine yönelik başlatılan ateşkes rejiminden sonra bu kentlerde sivillerin tahliyesine devam ediliyor. Bugün saat 10:00’da başlayıp 21:00’e kadar devam eden ateşkes sırasında Energodar, Dniprorudny ve Vasilyevka’dan hareket eden 100’den fazla özel araç ve 12 otobüs sivilleri taşıdı. Konvoylar halinde hareket eden konvoy akşam saatlerinde Zaporijya kentine ulaştı. Burada toplanan sivillerin daha güvenli kentlere ve komşu ülkelere de sevk edilebileceği öğrenilirken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko tahliyelerle ilgili görüntüler paylaştı.

Öte yandan sivillerin tahliyesinde Ukrayna Devlet Acil Servisi’ne ait otobüs ve araçların kullanıldığı yol güzergahı boyunca güvenlik önlemleri alındığı öğrenildi.