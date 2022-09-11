Ukrayna: "Zaporijya Nükleer Santrali’nde operasyonlar durduruldu"

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Rusya’nın kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali’nde 6 numaralı güç ünitesinin elektrik şebekesiyle bağlantısının kesildiğini, operasyonların tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki operasyonların güvenlik önlemi olarak tamamen durdurulduğu bildirildi. 6 numaralı güç ünitesinin yerel saatle 03.41’de elektrik şebekesiyle Bağlantısının kesildiği, santraldeki üretim faaliyetlerinin "tamamen durdurulduğu" vurgulandı.

Öte yandan Kiev yönetimi geçtiğimiz çarşamba günü, Avrupa’nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali’nin çevresinde Rus işgali altındaki bölgelerde yaşayan sakinlere kendi güvenlikleri için tahliye çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna ve Rusya, birbirlerini nükleer santrali bombalamakla suçluyor.