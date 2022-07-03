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Ukrayna sahilinden hareket eden tahıl yüklü Rus gemisi Sakarya’da demir attı

Ukrayna’nın Berdyansk kentinden hareket eden tahıl yüklü Rus bandıralı ‘Zhibek Zholy’ adlı kargo gemisi, Sakarya’nın Karasu açıklarında demir attı.

Genel 03.07.2022, 16:16
Ukrayna sahilinden hareket eden tahıl yüklü Rus gemisi Sakarya’da demir attı

Ukrayna’nın Berdyansk kentinden hareket eden tahıl yüklü Rus bandıralı ‘Zhibek Zholy’ adlı kargo gemisi, Sakarya’nın Karasu açıklarında demir attı.

Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’nın Berdyansk kentinden hareket eden tahıl yüklü gemi, 1 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Sakarya’nın Karasu açıklarına demir attı. Gemi gerekli izinlerin çıkmaması nedeniyle Karasu Limanı’na giremezken, Ukrayna, Türkiye’nin gemiye el koymasını talep etti. Edinilen bilgiye göre, 7 bin ton tahılın yüklü olduğu Rus bandıralı gemi, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının izin vermesi halinde Karasu Limanı’na giriş yapabilecek ve tahıl yükünü indirebilecek. Gerekli izinler çıkmadığı takdirde gemi başka limana gitmek üzere Karasu açıklarından ayrılacak.

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