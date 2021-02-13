Ukrayna Sağlık Bakanı Stepanov: “Şubat ayında ilk 1 milyon doz aşıyı alacağız”

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, korona virüs aşısının ilk partisi olan 1 milyonluk dozun Şubat ayı içinde temin edileceğini duyurdu.

Ukrayna, korona virüs aşısı piyasaya çıktığı ilk günden beri diplomatik temaslarını sürdürerek aşıyı alabilmek için her yolu deniyor. Başka ülkeleri de araya sokarak aşı alım sürecini hızlandırmaya çalışan Ukrayna’dan sürece ilişkin yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, uzun süredir teslimatı beklenen korona virüs aşısının ilk partisini oluşturan 1 milyonluk dozu Şubat ayında teslim alacaklarını duyurdu. Stepanov, “Hindistan Serum Enstitüsü ile yapılan 12 milyon dozluk anlaşmamızın ilk 1 milyon dozunu Şubat ayında teslim alacağız. İkinci 1 milyon dozluk teslimat ise Mart ayında gerçekleştirilecek. Şimdi lojistik ve taşıma işlemlerine ilişkin detaylar çözülüyor” ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk soruşturması

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov hakkında geçtiğimiz günlerde Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştı. Çinli firma Sinovac ile yapılan korona virüs aşısı anlaşmasında fiyat konusundaki yapılan usulsüzlük, soruşturmaya gerekçe gösterilmişti. Büro tarafından yapılan açıklamada, korona virüs aşısının dozu 3 dolara alınabilecekken, 17.85 dolardan alınması hususunun inceleneceği ifade edilmişti. Stepanov ve bürokratlar hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.