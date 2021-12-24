Ukrayna, Rusya-NATO güvenlik görüşmelerinde yer almak istiyor

KİEV (AA) - Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendileri için öncelikli konunun uluslararası silahlı çatışmanın sonlanması olduğunu söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı olması halinde ABD, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Rusya ile yapacağı görüşme fikrini desteklediklerini belirten Kuleba, “Ukrayna’da Avrupa-Atlantik güvenliği tehlikede. Bu nedenle Ukrayna, güvenlik istişarelerinin bir parçası olmalıdır.” ifadesini kullandı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 15 Aralık'ta Rusya’nın çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerini, ABD ve NATO’ya iletildiğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da bu teklifleri içeren iki ayrı anlaşma taslağını 17 Aralık'ta yayınlamıştı.

Metinlerde, NATO’nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO’ya alınmasından vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt isteniyor.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de metinlerde yer alıyor.

Rusya’nın teklifinde, nükleer silahların kendi ulusal toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de bulunuyor.