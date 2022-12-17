Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 14 milyon tonu geçti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından bugüne kadar taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahıl sevkiyatının devam ettiği belirtilerek, bugüne kadar sevkiyat çerçevesinde tahıl yüklü 556 geminin Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı, 560 gemininse sevkiyat için Ukrayna limanlarına gittiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada sevkiyatta bugüne kadar taşınan tahıl miktarının 14 milyon tonu geçtiği ifade edildi.