banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
Euroleague’den Rusya kararı!
Euroleague’den Rusya kararı!

Ukrayna ile ilgili paylaşımlarda bilgi kirliliğine dikkat

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekât sonrasında sosyal medyadan ülkedeki saldırılar, bombalamalar ve patlamalarla ilgili birçok görüntü ve bilgi paylaşıldı. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, sosyal medya üzerinden yapılabilecek manipülasyonlara ve bilgi kirliliğine karşı uyararak, “Bir bilgi, haber ya da fotoğrafın kaynağını sorgulamadan, doğruluğundan emin olmadan paylaşmayın” dedi.

Genel 27.02.2022, 10:51
Ukrayna ile ilgili paylaşımlarda bilgi kirliliğine dikkat

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekât sonrasında sosyal medyadan ülkedeki saldırılar, bombalamalar ve patlamalarla ilgili birçok görüntü ve bilgi paylaşıldı. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, sosyal medya üzerinden yapılabilecek manipülasyonlara ve bilgi kirliliğine karşı uyararak, “Bir bilgi, haber ya da fotoğrafın kaynağını sorgulamadan, doğruluğundan emin olmadan paylaşmayın” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği askeri harekât ile birlikte tüm dünyada milyonlarca kişi sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirerek paylaşımlar yapıyor. Gündem olan bu gibi olaylarda bilgi kirliliğinin arttığını söyleyen ve sosyal medya kullanıcılarının gönderilerin kaynağını kontrol etmesi gerektiği konusunda uyaran Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, “Paylaşılan görüntü ve bilgilerin doğruluğu çoğunlukla sorgulanmıyor. Sahte ve yanıltıcı haberler ise daha da hızlı yayılıyor. Hepimiz zaman zaman da olsa bu tuzağa düşüyoruz. Tüm dünyayı ilgilendiren savaş, salgın gibi olayların yaşandığı dönemlerde bunlarla ilgili yanlış bilgiler ve bilgi çarpıtma ile mücadelenin gerçek anlamda başarıya ulaşabilmesi için bireylere büyük görevler düşüyor. Doğruluğundan emin olmadığınız içeriği paylaşmayın. Paylaşım öncesi kendinize bazı sorular sorun” diye konuştu.

"Uzmanların ve kamu otoritelerinin açıklamalarını takip etmeli"

Gönderilen veya ulaşılan her bilginin, içeriğin hemen doğru kabul edilmemesi ve kaynaklarının iyi araştırılıp bireyin kendi zihin süzgecinden geçirilmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Alikılıç, “Salgın, savaş, doğal afet gibi durumlarda ilgili konulara dair sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere itibar etmek yerine alanın uzmanlarının ve kamu otoritelerinin açıklamalarını takip etmek büyük önem arz etmekte. Dezenformasyon, manipülasyon, yalan haber, sahte içerikler, çalıntı görseller, nefret söylemi ve iftiranın sosyal medyada ulaştığı boyut, dünyanın bütün ülkelerinin eğilmek zorunda kaldığı temel bir problem” ifadelerini kullandı.

"Paylaşımların kaynağı doğrulanmalı"

Dezenformasyonla mücadele konusunda yapılması gerekenleri de sıralayan Prof. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, “İçeriklerin kimler tarafından paylaşıldığına dikkat etmek, güvenilir kurum ve kuruluşların kaynaklarına itibar etmek, güvenilir kaynakları belirlemek, içeriklerin paylaşım amacının ne olduğunu anlamaya çalışmak, içeriklerin kaynaklarını doğrulamak ve sadece doğruluğundan emin olunan içerikleri paylaşmak önemli. Gördüğümüz içeriklerde ‘Beğen’, ‘Paylaş’ gibi butonlara tıklamadan önce içeriğinin iyi anlaşıldığından emin olmak, varsa çeşitli bilgi doğrulama sitelerinden içerik doğruluğunu kontrol etmek, hakaret, küfür, kin ve nefret söylemi gibi kötü söz olan içeriklerle ilgili bir paylaşım yapmadan önce hukuki sonuçlarını bilmek, şüpheli durumları ilgili kurumlara bildirmek gibi yöntemleri tercih etmeliyiz. Yanlış haber veya içerikleri yaymanın, iyi niyetli de olsa paylaşmanın toplumsal korkuya, kaosa sebebiyet verebileceğini, insanların ruh ve beden sağlığını etkileyeceğini unutmamalıyız” diyerek uyardı.

İyi niyetleri istismar eden sahte içerikler

Sosyal medya platformlarını, uluslararası krizlerin yaşandığı zamanlarda insanların duygusallığının arttığını unutmadan kullanmak gerektiğini de vurgulayan Alikılıç, medya okuryazarlığının önemine de dikkat çekti. Öte yandan, sosyal medyada, daha önce gündemdeki konularla ilgili yapılan bağış kampanyası adı altındaki paylaşımların bu kez Ukrayna’yla ilgili yapıldığına dikkat çeken Alikılıç, bu tarz kampanyalarla ilgili paylaşımların da sorgulanması gerektiğini söyledi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 26 36
12. Sivasspor 27 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 24 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 25 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 25 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Atletico Madrid 26 45
5. Barcelona 24 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Valencia 26 33
10. Celta Vigo 26 32
11. Osasuna 25 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18