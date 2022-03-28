Ukrayna Heyeti müzakereler için İstanbul’a geldi

İstanbul’da gerçekleşecek olan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Ukrayna Heyeti de saat 22.00 sıralarında İstanbul’a geldi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, bir yandan da barış süreci müzakereler devam ediyor. Bu kapsamda iki ülke heyetleri yarın İstanbul’da bir araya gelecek. Rusya heyeti gündüz saatlerinde İstanbul’a gelerek konaklayacağı otele geçerken, Ukrayna heyeti taşıyan uçak ise bu akşam saat 22.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Genel Havacılık Terminaline yanaşan uçaktan inen Ukrayna Heyeti, kendilerini bekleyen konsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı. Araçlara binen Ukrayna Heyeti, konaklayacağı otele hareket etti. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde barış müzakerelerini görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.